１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円３５銭前後と前日午後５時時点に比べ７０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７３円７３銭前後と同８銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４６円８０銭台で推移し、正午時点でも１４６円９０銭前後での値動きとなっていた。ただ、その後は午後にかけドル買い・円売りが強まり午後２時５０分過ぎには１４７円４０銭近辺まで上昇した。前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では０．２５％の利下げが発表され、政策金利見通し（ドットチャート）では年内２回の利下げが示された。ただ、来年の利下げ見通しは１回と想定されたほどハト派的ではない、との見方もありドルには買い戻しが流入。特に、東京株式市場で日経平均株価が大幅に上昇するなか、「低リスク通貨」とされる円には売りが膨らんだ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７９０ドル前後と同０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS