オセアニア通貨対ドルで膠着＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは朝から0.6672-0.6690の１８ポイントレンジ。NZドルは0.5972-0.5990のこちらも１８ポイントレンジ。ともにこの後の米FOMCを前に様子見ムード。 豪ドル円は９７円だ後半推移。昨日はドル円の下げもあって軟調。今日はドル円が安値を更新する午前中の、対ドルでの豪ドル買いが少し入ったことで相殺されて豪ドル円での下げは限定的。午後に入って対ドルで