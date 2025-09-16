ファミリーレストラン「ココス」は、9月16日から10月中旬までの間、「シャインマスカットフェア」を開催する。ラインアップは、パリッとジューシーな食感と上品な甘さのシャインマスカットを使った全6品。涼しげな見た目のビッグパフェや純氷ふわふわかき氷、シチリア発祥のアイスケーキ“カッサータ”がのったクレープなどを用意した。ドリンクバーには季節限定「マスカットティー」も登場する。空港店舗を除く、507店舗で販売予