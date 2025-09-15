SNSを通じて知り合った女子中学生に性的暴行を加えたとして、歯科医師の45歳の男が逮捕されました。警察によりますと、神奈川県横浜市に住む歯科医師の高畠太士容疑者（45）は14日午後11時半すぎ、埼玉県蕨市内のコインパーキングに駐車している車内で、埼玉県内の女子中学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。15日午前0時ごろ、女子中学生の母親が110番通報したことで事件が発覚しました。高畠容疑者は調べに対し、女子中