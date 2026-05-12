埼玉県警察本部＝さいたま市埼玉県警は12日、富士通の営業秘密を不正に持ち出したとして、不正競争防止法違反（営業秘密領得）の疑いで、富士通子会社「富士通Japan」（川崎市）の元社員高橋佑介容疑者（38）＝さいたま市見沼区＝を逮捕した。県警によると「転職活動に利用するため、データを盗んだ」と容疑を認めている。逮捕容疑は2025年2月4日〜同年3月25日、当時勤務していた富士通Japanの事務所などで、富士通の管理する