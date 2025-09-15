9月3日、女優の新木優子（31）が日本テレビの10月期ドラマ「良いこと悪いこと」で、間宮祥太朗とW主演を務めると発表された。【画像】「永遠の18歳」「違和感なく高校生」と話題…制服姿でピースサインを浮かべる新木優子（31歳）「物語はノンストップの考察ミステリー。新木は美人過ぎる記者・猿橋園子役を演じる。『刺激をいただきつつ、楽しみながら園子として生きていけたら』と抱負を語った」（テレビ誌記者）6年ぶりドラマ