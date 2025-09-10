森保一監督は試合後、「現地で応援に来てくださった日本人の方々、朝から日本で応援してくれた方々、申し訳ない敗戦だと思います。すみません」と謝罪した一方、敵将はお願いをした――。日本代表が現地９月９日、名将マウリシオ・ポチェティーノが率いるアメリカ代表と敵地で対戦。ベストメンバーを組んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えたなか、30分にアレックス・センデハス、65分にフォラリン・バロガ