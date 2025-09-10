日本に２−０で完勝後、アメリカ指揮官ポチェティーノがお願い「今後とも私を批判してほしい。批判し続けてほしい」
森保一監督は試合後、「現地で応援に来てくださった日本人の方々、朝から日本で応援してくれた方々、申し訳ない敗戦だと思います。すみません」と謝罪した一方、敵将はお願いをした――。
日本代表が現地９月９日、名将マウリシオ・ポチェティーノが率いるアメリカ代表と敵地で対戦。ベストメンバーを組んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えたなか、30分にアレックス・センデハス、65分にフォラリン・バロガンに得点を許し、０−２で完敗した。
森保ジャパンがアメリカ遠征を１分１敗で終えたのに対し、迎えた側のアメリカは韓国に０−２で敗れた後、日本を下して１勝１敗とした。
もっとも、開催国として臨む北中米ワールドカップに向けて、ここまでの歩みは決して順調とは言えない。現地メディア『ESPN』によれば、国民から不満の声が噴出している状況を受け、ポチェティーノ監督は日本戦後にこう考えを示した。
「批判は私に向けられるべきで、選手には向けないでほしい。今後とも私を批判してほしい。批判し続けてほしい。だが選手には自由にプレーさせ、パフォーマンスを発揮させてほしい」
53歳のアルゼンチン人指揮官は、トッテナムやパリ・サンジェルマン、チェルシーを経て、昨年９月に就任。ちょうど１年が経ったなか、「時間が必要だった。選手たちやスタッフが私たちを知り、適応する必要があった」となどと伝えた上で、会見の終盤で改めて批判に言及した。
「批判や意見は承知している。異なる視点から異なるものが見えることもあるからだ。こうした意見は我々にとって有益だ。この姿勢を続けてほしい。それが我々をより良くするからだ」
欧州の名門クラブを渡り歩いてきたポチェティーノ監督の下、次の１年でさらに完成度を高めていくのか。日本としては来夏、アメリカでの借りをアメリカで返したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
