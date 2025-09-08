ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「話が入ってこない」石破茂氏の辞任会見で指摘相次いだ異変 石破茂首相が辞任へ 石破茂 時事ニュース 女性自身 「話が入ってこない」石破茂氏の辞任会見で指摘相次いだ異変 2025年9月8日 17時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7日に会見を開き、辞任を表明した石破首相について「女性自身」が報じた 着用していた紺色のスーツの襟元や胸元に多くの白い粒のようなものが付着 Xでは「スーツがフケだらけで話し入ってけえへん」などの声が相次いだ 記事を読む 関連の最新ニュース 石破茂首相が辞任へ 記事時間 「話が入ってこない」石破茂氏の辞任会見で指摘相次いだ異変 記事時間 09/08 06:35 トランプ大統領 石破茂首相の退陣表明について「知らない」と述べる 記事時間 09/07 18:20 石破茂首相が辞任表明会見 テレビ東京はアニメを中止する異例の対応 おすすめ記事 8名無差別殺傷でも「池袋通り魔事件」の死刑が未だ執行されない理由 執行に反対する「日弁連」 実行犯は「独房で廃人同様の生活を送っている」 2025年9月8日 6時12分 吉田羊 母の職業明かす 人のために尽くした人生「母が亡くなった時に700人参列したんです」 2025年9月8日 6時40分 佐藤健 “ジムでナンパ”動画が物議「無理すぎ」「ウザい」批判続出の背景にはびこる“迷惑行為” 2025年9月7日 20時38分 長嶋一茂、44歳人気芸人からロケ中突如殴られ現場騒然 腹部を“バチン”と全力殴打 2025年9月8日 8時15分 〈群馬・父親殺害容疑〉「父親に反抗しているという情報は前々からあったけど…」逮捕された15歳少年の学校関係者がみた親子関係と児相の対応 2025年8月19日 17時22分