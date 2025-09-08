アメリカのトランプ大統領は7日、石破首相の退陣について問われ「知らない」と述べました。トランプ大統領：（Q．日本の首相が退陣を表明した）それについては何も知らない。トランプ大統領は石破首相の退陣表明に「何も知らない」とだけ述べました。アメリカの有力紙、ワシントン・ポストは「日本の不安定な政治状況をさらに悪化させた。貿易交渉で予測不能なアメリカ大統領と向き合い、中国による安全保障上の脅威が増大する中で