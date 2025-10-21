ニューストップ > 国内ニュース > 石破首相が拍手の中で官邸去る「本当にいい仕事をさせていただいた」 石破茂首相が辞任へ 石破茂 時事ニュース FNNプライムオンライン 石破首相が拍手の中で官邸去る「本当にいい仕事をさせていただいた」 2025年10月21日 12時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 石破首相は21日、職員一同に拍手で見送られながら総理官邸を去った 花束を受け取り、「一年間本当に皆様お世話になりました」と謝意を表明 「本当にいい仕事をさせていただいたと思っています」などと話した 記事を読む 関連の最新ニュース 石破茂首相が辞任へ 記事時間 石破首相が拍手の中で官邸去る「本当にいい仕事をさせていただいた」 記事時間 09/08 17:12 「話が入ってこない」石破茂氏の辞任会見で指摘相次いだ異変 記事時間 09/08 06:35 トランプ大統領 石破茂首相の退陣表明について「知らない」と述べる おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 【速報】JR山手線大塚駅で“催涙スプレー” 優先席巡るトラブルか 女を現行犯逮捕−警視庁 2025年10月20日 20時58分 「よくぞ言った」ゆうちゃみ、選挙特番での“酷評”を覆す立憲・野田代表へのド直球質問が話題 2025年10月18日 18時0分 【速報】自民・高市早苗総裁が第104代首相に選出 憲政史上初の女性首相 2025年10月21日 13時48分