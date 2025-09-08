ランドピアは、2025年9月17日(水)・9月18日(木)に東京ビッグサイトで開催される「賃貸住宅フェア2025in東京」に出展します。 賃貸住宅フェア2025in東京 ランドピアは、2025年9月17日(水)・9月18日(木)に東京ビッグサイトで開催される「賃貸住宅フェア2025in東京」に出展。「賃貸住宅フェア2025in東京」では、同社の主力事業の一つである『トランクルーム事業』から「屋外型コンテナトランク」と「屋内型トランクルーム」