阪神の２年ぶりリーグ優勝が決まった７日、大阪・ミナミの道頓堀にかかる戎橋付近が歓喜に包まれた。９回２アウトとなった２１時１０分には「あと１人」の大合唱。試合が決まると歓声が上がり、警察官の「立ち止まらないでください」の絶叫が混じり合った。橋の上に次々と人がなだれ込み、ＴＳＵＴＡＹＡとファミマは店のシャッターを下ろした。２０メートルほど離れた薬局前では、ラジオを爆音で流す者が現れ、周囲に人だか