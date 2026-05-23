阪神７−４巨人（セ・リーグ＝２２日）――阪神が先発野手全員の１３安打で３連勝。一回、大山の２ランなどで３点を先行。三、四回も２点ずつ加え、継投でリードを守り切った。巨人は反撃が遅かった。◇今季４完封と絶好調だった阪神・高橋との投げ合いは、接戦も予想された。ところが、試合前まで防御率１点台だった巨人・井上は気合が空回りしたか、制球甘く、４回１０安打、自己ワーストに並ぶ７失点。「試合を壊してしまっ