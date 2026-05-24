◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が、待望のプロ１号を放った。１点リードで迎えた５回２死一塁の第３打席で巨人のドラフト１位・竹丸の直球を右中間席中段に放り込んだ。デビューから５試合連続ヒットは球団新人では安藤統夫、高山俊を超える球団最長記録。打点も３試合連続となった。先頭の初回は右飛に倒れ、３回１死二塁の第２打席では二ゴロに終わっていたが、