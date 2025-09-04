メッツが千賀滉大投手（32）のマイナー降格を検討していると、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が3日（日本時間4日）付で報じた。関係者によると、5日（同6日）までに結論が出る見通しだという。同サイトは本人の承諾なしにマイナーへ降格できないとしつつ「マイナーリーグへのオプションを受け入れるよう要請することを検討している」と報じた。メッツのカルロス・メンドサ監督は千賀のマイナー降格を提示したかについ