セルティックは2日、ナイジェリア代表FWケレチ・イヘアナチョを獲得したことを発表した。なお、契約期間は1年となっており、クラブにはさらに1年延長するオプションもあることが明らかになっている。現在28歳のイヘアナチョは、2014年1月にマンチェスター・シティの下部組織に加入し、2015年8月にトップチームデビューを飾った。その後、2017年8月にレスターに完全移籍を果たすと、7年間の在籍で公式戦232試合に出場し、61ゴー