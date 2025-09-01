ユニークな動物研究家、パンク町田氏（57）をご存じの方も多いだろう。生前の「ムツゴロウ」こと畑正憲さんから直接、後継者になることを許されたという人物である。ところが、町田氏の動物ビジネスがずさんで、違法な発送により命を落としたペットもいると訴える告発者が現れた。 ＊＊＊【実際の写真】「糞まみれで、腐った臭いが…」動物たちが“ボコボコ死ぬ”という惨すぎる飼育環境「動物への惨い仕打ちは組織ぐるみ」