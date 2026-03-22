3月18日、タレントで実業家の紗栄子が自身のInstagramに投稿した内容が、大きな注目を集めている。「この日、彼女は仔馬を愛おしそうに抱きしめる写真とともに、《みんなが心配していたあの仔馬。私に出来ることはじめているからね》と報告。続けて《いまはまだバタバタしているから、改めて報告させてね》と、詳細は後日伝える意向も示していました」（芸能記者）これにSNS上では感動の声が広がった。《紗栄ちゃん、ありがと