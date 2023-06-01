記事ポイントインターリンクの「さくらみみの猫耳イラストコンテスト」から99,950円の支援金が大阪さくらねこの会へ寄付応募487作品×100円・投票5,125票×10円という参加連動型の算出方式を採用イラストコンテストを通じてさくらみみの認知拡大とTNR活動を継続支援 インターリンクが開催した「さくらみみの猫耳イラストコンテスト」を通じて集まった支援金99,950円が、保護猫活動団体「大阪さくらねこの会」に寄付されます。