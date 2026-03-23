大阪市内の公園で複数のハムスターが見つかり、保護される事態となっている。SNSでは「野生化しているのでは」との声もあるが、ハムスターの保護活動にあたっている一般社団法人「ハムメディア」は、「日本の気候では、ハムスターが野生化することは困難」との見方を示し、遺棄された可能性を指摘している。いったいハムスターたちに何があったのか。ハムメディアに取材した。●公園で犬の散歩中にハムスター発見ハムスターが見つ