日本では動物愛護管理法により、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。アメリカでは連邦法でマイクロチップの装着が義務付けられているわけではないものの、州レベルで義務化されていたり、咬傷歴のある犬で装着が義務付けられていたりします。そんなペットのマイクロチップを更新し続けたことで、11年前に迷子になった愛犬と再会することに成功した女性が現れました。Woman who never stopped