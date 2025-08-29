「フィリーズ１９−４ブレーブス」（２８日、フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が衝撃の１試合４本塁打を放った。ナ・リーグ本塁打王争いでドジャースの大谷翔平投手と一騎打ち状態のスラッガーは３点を追う初回に７試合ぶりの本塁打となる４６号ソロ放ち、単独トップに立つと、四回の第３打席では右翼席へ４７号２ランを叩き込む。五回には逆方向の左中間へ２打席連発、この日３本目のアーチとなる３ラ