ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、先発する佐々木朗希投手（24）に言及した。佐々木はここまで6試合に先発し1勝3敗、防御率5・97。開幕直後は制球難が露呈していたが、直近3試合は3四死球以内と落ち着きを取り戻し、試合をつくっている。指揮官は「朗希はいい状態にある。精神的にも、感情面でも、身体的にもいいと思う。メカニクス面でもいい状態