どうにも打球が上がらず、理想的な打撃が出来ていない大谷(C)Getty Images悪戦苦闘の日々が続いている。現地時間5月10日に本拠地で行われたブレーブス戦に大谷翔平（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発出場。4打数で4試合ぶりとなる無安打に終わった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るどうにも打球が飛ばない。10試合連続ノーアーチとなった31歳は、直近7試合で打率.154、0本塁打、出