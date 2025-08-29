相手はミスコン準グランプリの美女ナンバー１モテ芸人が、ついにプライベートでの″相方″を決めた。８月中旬の週末。熱帯夜にもかかわらず、東京・港区にある有名韓国料理店は活気に溢れていた。そんな人気店に連れ立って入っていく一組の男女……。男は帽子とマスクで変装しているが、トレードマークの金髪と整った目元のイケメンぶりが目を引く。お笑いコンビ『見取り図』のボケ担当・リリー（41）である。「『Ｍ-１グランプリ