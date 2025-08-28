アーセナルに所属するリース・ネルソンの獲得に向けて日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが動き出しているようだ。エベレチ・エゼを失ったパレスは攻撃陣の強化に熱心であり、現在はビジャレアルのFWジェレミー・ピノ獲得が近づいていると考えられている。しかし英『Sky Sports』や英『THE Sun』によると、ネルソンも獲得したいと思っているという。すでにアーセナルとパレスは交渉中であり、パレスは1500万ポンド（