ºòµ¨¥Õ¥é¥à¤Ç²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À25ºÐFW¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¡©¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÌó30²¯±ß¤Ç¤Î³ÍÆÀ¸ò¾ÄÃæ¤«
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥¹¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¹¶·â¿Ø¤Î¶¯²½¤ËÇ®¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎFW¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ô¥Î³ÍÆÀ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤ä±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ï1500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤Ç¤Î°ÜÀÒ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ÜÀÒ´ü´Ö¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Õ¥é¥à¤Ï¥Í¥ë¥½¥ó¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯¤Î¥±¥Ó¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥é¥ó¤Î¥µ¥à¥¨¥ë¡¦ ¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂàÃÄ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¥Í¥ë¥½¥ó¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£