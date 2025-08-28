バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが、サウジ・プロリーグの複数クラブから巨額のオファーを受けているという。『El Nacional』が報じている。オファーは、レヴァンドフスキの現在の年俸を倍増させる内容であると伝えられている。この契約が実現すれば、彼は世界最高レベルの給与を受け取る選手の一人になるだろう。レヴァンドフスキは2022年にバルセロナへ加入して以来、エースとしてチームを牽引