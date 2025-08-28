チェルシーに所属するクリストファー・エンクンクが、ACミランへの移籍に向けて交渉を進めているようだ。ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、個人間での条件はすでに合意に達しており、取引は順調に進んでいるという。報道によると、エンクンクの移籍金は3000万ユーロを上回る見込みだ。チェルシーは2023年夏にライプツィヒから同選手を獲得したが、度重なる怪我に悩まされ、本調子を発揮できなかった。エンクンク自身も新天地で