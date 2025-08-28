新燃岳で噴火発生…連続噴火が継続中で、多量の降灰も 鹿児島MBCニュース

新燃岳で噴火発生…連続噴火が継続中で、多量の降灰も 鹿児島

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 霧島連山の新燃岳で28日午前4時53分に噴火が発生した
  • 気象台は「連続噴火が継続している」としている
  • 同日午前11時までに鹿児島県霧島市と宮崎県小林市では多量の降灰があった
