ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 新燃岳で噴火発生…連続噴火が継続中で、多量の降灰も 鹿児島 鹿児島県 火山・噴火 時事ニュース MBCニュース 新燃岳で噴火発生…連続噴火が継続中で、多量の降灰も 鹿児島 2025年8月28日 6時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 霧島連山の新燃岳で28日午前4時53分に噴火が発生した 気象台は「連続噴火が継続している」としている 同日午前11時までに鹿児島県霧島市と宮崎県小林市では多量の降灰があった 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 「ここで商売したら店をぶち壊す」出店店主を脅迫の疑いで暴力団幹部が逮捕…ヤクザが狙う「ベビーカステラ露店」の仕組みとは 2025年8月27日 16時51分 “地球上最悪の侵略的植物”が大繁殖！新米にも影響が「刈り取りができない」恐るべき繁殖力で駆除してもまた増える… 2025年8月27日 20時21分