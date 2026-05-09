日本と中国の根底に流れる漢字文化の豊かさがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】中国の教科書に載っていた「春眠不覚暁」きっかけになったのは、Google社ソフトウェアエンジニアのLillianさん（@Lily0727K）が以下の投稿とともに紹介した、中国の小学校の教科書の1ページ。「中国の小学校の教科書を毎日勉強して、ついにあの詩が出てきました！日本人なら誰でも知っている、一番有名な漢詩です！漢字という広大な世界を共有