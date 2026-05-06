女性の携帯電話のメッセージアプリに「苦しんで死ね」などと送信し脅迫した疑いで、屋久島町の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは屋久島町の男(70)です。 警察によりますと男はおととい4日午後11時すぎ、鹿児島県内に住む60代の女性のスマートフォンのメッセージアプリに「お前は一生許さない。そして死んでいく。苦しんで死ね」と送信し脅迫した疑いです。 男は「メッセージを送ったこ