25-26シーズンのプレミアリーグ初戦ではウルブズ相手に大勝を飾るも、続くトッテナム戦ではホームで0-2の敗北を喫したマンチェスター・シティ。守備ではミスが目立ち、攻撃ではトッテナムの守備を崩すことができなかった。『The Athletic』では、そんな停滞感のあった攻撃陣の新情報を伝えている。それが左WGジェレミー・ドクとCFアーリング・ハーランドの連携だ。彼らはアタッキングサードでの質を高めるべくトレーニングから積極