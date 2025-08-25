日本陸連は２５日、都内で会見を行い、７月の日本選手権男子４００メートルの決勝で失格となった佐藤風雅（ミズノ）の記録が有効となり、１着に変更となったと明らかにした。決勝で佐藤は４５秒２８のトップでフィニッシュ。しかし、３００メートル付近でレーンに侵入したと判定。「２歩ラインを踏んだ」との報告を受けて映像などを確認したところ「１歩完全に踏み越えた」画像が存在したことからレース後に失格となり、今泉堅