駐日中国大使館は2026年3月24日にXで、同日午前、「自衛隊の現役幹部」を自称する人物が大使館内に不法侵入し、「中国外交官を殺害する」と脅迫したと伝えた。中国大使館は、今回の事件は「日本政府の誤った政策がもたらした悪影響が甚だしく深く根付いている」などと主張し、日本側に抗議した。「『神がみに代わって』中国外交官を殺害すると脅迫した」中国大使館の投稿によると、「自衛隊の現役幹部」を自称する人物が大使館の塀