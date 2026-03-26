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英国遠征中の日本代表が初招集 塩貝健人は先発奪取に意欲

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 英国遠征中の日本代表は24日、ダンバートンで現地入り後の初練習を行った
  • 塩貝健人は森保一監督の期待するジョーカーではなく先発奪取に意欲
  • 21歳2日で迎えるスコットランド戦でJリーグ創設後の最年少デビュー弾を狙う
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