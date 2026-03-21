本業じゃない方でも成功している、東海地方のある企業に注目します。特に防災分野を重視しているという社長の意外な経歴とは。 【写真を見る】売上5年で100倍! 元自衛官･医師の社長が率いる ｢じゃない方事業部｣ 大ヒット商品は止水板 愛知県大口町にある金属加工メーカー「KTX」。こちらの会社の主力商品が… （大石邦彦アンカーマン）「お～！車の内部の…」（KTX 野田太一社長）「ダッシュボー