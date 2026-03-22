◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦高知農1―8日本文理（2026年3月21日甲子園）【みんなイイじゃん】中2の時、担任の先生に相談された。「野球部の助っ人やってみない？」。高知農の背番号16・松本琉心（2年）は当時、陸上部に所属していた。しかし野球部が部員不足で、大会出場のための要員に借り出されたのだ。野球は未経験どころか、「小さい頃も野球は好きではなかった」と心が弾まなかった。ところがバット