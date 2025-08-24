奈良間が劇的なサヨナラ打■日本ハム 1ー0 ソフトバンク（24日・エスコンフィールド）日本ハムは24日、ソフトバンクとの首位攻防戦（エスコンフィールド）でサヨナラ勝ち。3連勝を飾り、首位のソフトバンクに0.5ゲーム差に迫った。劇的な勝利だった。延長10回1死満塁、途中出場の奈良間が中前へしぶとく破った。新庄監督はベンチを飛び出して万歳。殊勲のヒーローとハグを交わした。伊藤大海とモイネロの投手戦だった。伊藤