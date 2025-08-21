レアル・ソシエダに所属するMFホン・ゴロチャテギが、新シーズンに向けたインタビューに応じた。21日付で、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ホン・ゴロチャテギ。レアル・ソシエダの“新たな羅針盤”となる男の名だ。スビエタ育ちの22歳は、昨シーズンにレンタル移籍したミランデスで大ブレイク。中盤の底でセグンダ全42試合にスタメン出場かつ、昇格プレーオフの4試合も戦い抜いた。惜しくも、クラブ史上初のラ・リーガ昇