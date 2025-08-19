8月1日、『TRIBE NINE（トライブナイン）』の非公式・非営利二次創作活動を行う同人サークル「ねおねおんトライブ」の設立が発表された。 （関連：【画像】メディアミックスシリーズ『TRIBE NINE』） 過去を振り返っても、珍しい動きとなった原作のキーパーソンらによる同人サークルの設立。本稿では、『TRIBE NINE』をめぐる経緯から、設立の背景やゲームカルチャーに持つ意義を