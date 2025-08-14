株式投資のプロが教える“割引率で見る本物の割安株”『貯金40万円が株式投資で4億円』『賢明なる個人投資家への道』（ともにダイヤモンド社）を著したXフォロワー数34万人超の専業投資家・かぶ1000氏。中学2年（1988年）から株式投資を始め、専業投資家歴37年目となる。中学時代は体育のジャージ姿で、地元の証券会社に通い詰め、年寄りの投資家たちにかわいがられ、バブル紳士には金儲けのイロハを教えてもらった。中学3年で300