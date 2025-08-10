第１０７回全国高校野球選手権の大会本部は１０日、広陵の２回戦辞退を受け、津田学園の不戦勝とすることを発表した。同本部は「広陵高校から本日１０日、出場辞退の申し出があり、大会本部として了承しました。このような事態になったことは大変残念ですが、学校のご判断を受け入れました」と説明。その上で「大会主催者として、日本高等学校野球連盟と朝日新聞社は、暴力やいじめ、理不尽な上下関係の撲滅に向けて、引き続き