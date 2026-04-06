中日のレジェンドOBの山本昌氏（60）と山粼武司氏（57）がYouTube「東海テレビ公式」ドラHOTpressに出演。今春の選抜で初採用された高校野球のDH制について語った。両氏ともに高校野球のDHは賛成派。山本昌氏は母校の日大藤沢（神奈川）で特別臨時コーチを務めたこともあり「一生懸命やっていて、ちょっと守れないけど打てる子とか。こうやって携わっている方としては、1人でも多く出したい」と率直に意見を口にした。