俳優玉木宏（45）が、8日放送の日本テレビ系「二ノさんとあそぼ」（午後7時）に出演。ストイックすぎる役作りを語った。玉木は「玉木宏伝説」として「役作りのために卵白を1日10個食べる」と紹介されると、「体脂肪を落として筋肉をつけなきゃいけない時期があって。白身のオムレツとかで。塩分もカットしなきゃいけないので、塩もほぼ入れないで」と説明。続けて「それが3カ月くらい」と補足して出演者を驚かせ、「体脂肪が4・8（