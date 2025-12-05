ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 木南晴夏が第2子出産 所属事務所「誕生日、性別はお伝えできない」な… 木南晴夏 玉木宏 妊娠・出産 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 木南晴夏が第2子出産 所属事務所「誕生日、性別はお伝えできない」など報告 2025年12月5日 12時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 俳優の木南晴夏が第2子を出産したと5日、所属事務所を通じて発表した 事務所は書面で「本日が子どもの誕生日ではありません」と報告 「誕生日、性別等はお伝えできない」とも併せて報告した 記事を読む おすすめ記事 会社まで押しかけてきた作家の同居人。そこまでして頼みたいこととは／これが恋だと知っている（5） 2025年11月30日 18時31分 亀の井ホテル 紀伊田辺 “クエと梅が香る冬の南紀”を満喫する期間限定宿泊プランを提供 2025年12月1日 15時0分 京の師走の風物詩「顔見世興行」開幕 菊五郎、菊之助親子の襲名 人気役者がずらり 2025年12月1日 21時53分 【巨人】オコエ瑠偉が退団へ 双方合意のもとで決定 海外球団含めた他チームでより多くの出場機会求める 2025年11月28日 16時22分 「対馬和紅茶羊羹」新発売のお知らせ 2025年12月5日 0時48分