1月16日、俳優の玉木宏が国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の柔術大会『ヨーロピアン2026』に出場。紫帯のマスター4（46〜50歳）のフェザー級で銅メダルを獲得し、話題となっている。「玉木さんは2020年ごろからブラジリアン柔術を始め、2023年8月には米ラスベガスで開催されたブラジリアン柔術の大会『ワールドマスター柔術選手権』に出場しています。1回戦をレフェリー判定で勝利し、2回戦では敗れたものの、その実力を見