玉木宏（46）が、ポルトガルの首都リスボンで開催中の国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の、欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」の紫帯のマスター4（46〜50歳）のフェザー級（70キロまで）で3位に入り、銅メダルを獲得する快挙を成し遂げた。玉木が持つ紫帯は、黒帯、茶帯に次ぐ熟練者に与えられるもので、紫帯マスター4フェザー級には6人が出場。Arta所属の玉木は初戦で、RIZINで戦うクレベル・コイケやホベルト・サトシ