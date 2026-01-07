フジテレビ系ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(8日スタート、毎週木曜22:00〜)の制作発表会見が7日、都内の同局本社で行われ、玉木宏、岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤觔が登壇。玉木が、他のことを「度外視」して取り組んでいることを語った。玉木宏保険金詐欺の疑惑を解明していく保険調査員たちの活躍を描く同ドラマ。会見では、玉木演じる天音蓮が「真相解明のためならコンプラ度外視」の保険調査